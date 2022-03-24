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РФ уже місяць відмовляється від діалогу з військовим керівництвом США – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 березня, 11:56
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Військове керівництво США намагалося налагодити телефонні переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та генералом Валерієм Герасимовим
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (фото ліворуч) міністр оборони США Ллойд Остін (фото ліворуч)
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (фото ліворуч) міністр оборони США Ллойд Остін (фото ліворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом останнього місяця спроби вищого оборонного та військового керівництва Сполучених Штатів поговорити зі своїми російськими колегами були відкинуті Москвою.

Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на спікера Пентагону Джона Кірбі.

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Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів намагалися налагодити телефонні переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та генералом Валерієм Герасимовим, але російська сторона відмовилася від діалогу.

Москва та Вашингтон підтримують канал вирішення конфліктів, але нинішні та колишні офіційні особи кажуть, що контакт із високопоставленими воєначальниками необхідний, щоб уникнути непотрібної ескалації чи плутанини.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики США Роб Лі вважає, що зараз величезні ризики того, що бомбардування з боку російських військ можуть помилково прийняти за літаки НАТО.

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"Росія завдає ударів по цілях на заході України, які знаходяться недалеко від кордону з членами НАТО, а ВПС України, попри все, продовжують діяти з цього регіону. А значить, є ризик, що її літаки можуть бути помилково прийняті за літаки НАТО через кордон", – сказав він.

Офіційні особи США стурбовані тим, що президент Росії Володимир Путін може піти на військову ескалацію, сподіваючись змінити траєкторію війни. У міру розгортання небезпечнішої зброї й тактики зростають ризики ширшого конфлікту.

"Кошмарним сценарієм може бути російська ракета або штурмовик, який знищить командний пункт США на польсько-українському кордоні", – сказав адмірал у відставці Ставрідіс.

За його словами, це може призвести до швидкої та незворотної ескалації, включаючи потенційне застосування ядерної зброї.

Шойгу пропав

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі. Востаннє глава Міноборони був у новинах 11 березня.

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До цього події з особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

  • 8 березня пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив із міністром оборони Туреччини.
  • 4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра з генсеком ООН.
  • 1 березня агенції публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.
  • 27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.
  • 24 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова.

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Літаки Літаки
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3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
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