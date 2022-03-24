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РФ уже месяц отказывается от диалога с военным руководством США – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 марта, 11:56
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Военное руководство США пыталось наладить телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (фото слева) министр обороны США Ллойд Остин (фото слева)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (фото слева) министр обороны США Ллойд Остин (фото слева) / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение последнего месяца попытки высшего оборонного и военного руководства Соединенных Штатов поговорить со своими российскими коллегами были отвергнуты Москвой.

Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на спикера Пентагона Джона Кирби.

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После вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но российская сторона отказалась от диалога.

Москва и Вашингтон поддерживают канал разрешения конфликтов, но нынешние и бывшие официальные лица говорят, что контакт с высокопоставленными военачальниками необходим, чтобы избежать ненужной эскалации или путаницы.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли считает, что в настоящее время огромные риски того, что бомбардировки со стороны российский войск могут ошибочно принять за самолеты НАТО.

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"Россия наносит удары по целям на западе Украины, которые находятся недалеко от границы с членами НАТО, а ВВС Украины, судя по всему, продолжают действовать из этого региона. А значит, есть риск, что ее самолеты могут быть ошибочно приняты за самолеты НАТО через границу", – сказал он.

Официальные лица США обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может пойти на военную эскалацию в надежде изменить траекторию войны. По мере развертывания более опасного оружия и тактики возрастают риски более широкого конфликта.

"Кошмарным сценарием может быть российская ракета или штурмовик, который уничтожит командный пункт США на польско-украинской границе", — сказал адмирал в отставке Ставридис.

По его словам, это может привести к быстрой и необратимой эскалации, включая потенциальное применение ядерного оружия.

Шойгу пропал

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве. Последний раз глава Минобороны был в новостях 11 марта.

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До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

  • 8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.
  • 4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.
  • 1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.
  • 27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.
  • 24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
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