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СЬОГОДНІ Світові новини США

Україна просить США в рази збільшити постачання Javelin та Stinger – ЗМІ

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25 березня, 03:29
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У документі перераховані два типи літаків російського виробництва
Українці подали подібні списки і в попередні тижні, але нещодавній запит відображає потребу в американських зенітних ракетах Stinger. Колаж "Сьогодні"
Українці подали подібні списки і в попередні тижні, але нещодавній запит відображає потребу в американських зенітних ракетах Stinger. Колаж "Сьогодні"

В оновленому списку військових потреб, переданому Україною Америці, збільшено запит на ракети Javelin та Stinger.

Про це повідомляє CNN.

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Видання зазначає, що українці подали подібні списки і в попередні тижні, але недавній запит відображає зростаючу потребу в американських зенітних ракетах Stinger і протитанкових ракетах Javelin — Київ стверджує, що їй терміново потрібно по 500 цих систем щодня. Як зазначається, це "на сотні більше", ніж питало раніше.

"За перші тижні війни США та союзники передали Україні близько 17 тисяч протитанкових та 2 тисяч зенітних ракет. У списку, наданому CNN, наведено кілька інших невідкладних потреб, зокрема: літаки, ударні вертольоти та зенітні системи, зокрема – С-300" , – нагадує видання.

У документі перераховані два типи літаків російського виробництва, у тому числі один, призначений для безпосередньої повітряної підтримки військ на землі. За даними видання, Україна терміново потребує по 500 обох систем щодня. Це на сотні більше, ніж запитували раніше.

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Байден підтвердив застосування Росією проти України звукових ракет

Президент США Джо Байден підтвердив , що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети Вони дуже небезпечні, тому що майже неможливо їх зупинити.

За словами президента США, Росія використала ці ракети, бо це єдине, що вона може використати з упевненістю. Така ракета має звичайну боєголовку, проте її майже неможливо зупинити. Тож окупанти і вдарили нею.

Путін не припускав масштабу і сили нашої єдності, і чим міцніший його стрижень, тим жорсткішу тактику він може застосувати", — зазначив Байден.

Він розповів, що завдяки допомозі США Україна "громить російських військових", знищує їхні танки, гелікоптери та літаки.

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Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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