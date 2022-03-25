Украина просит США в разы увеличить поставки Javelin и Stinger – СМИ

В документе перечислены два типа самолетов русского производства

Украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger . Коллаж "Сегодня"

В обновленном списке военных нужд, переданном Украиной Америке, увеличен запрос на ракеты Javelin и Stinger.

Об этом сообщает CNN.

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Издание отмечает, украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger и противотанковых ракетах Javelin — Киев утверждает, что ей срочно нужно по 500 этих систем ежедневно. Как отмечается, это "на сотни больше", чем спрашивало ранее.

"За первые недели войны США и союзники передали Украине около 17 тысяч противотанковых и 2 тысяч зенитных ракет. В списке, предоставленном CNN, приведено несколько других неотложных потребностей, в частности: самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, в частности – С-300", – напоминает издание.

В документе перечислены два типа самолетов русского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки войск на земле.По данным издания, Украине срочно требуется по 500 обеих систем ежедневно. Это на сотни больше, чем запрашивали ранее.

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Байден подтвердил применение Россией против Украины звуковых ракет

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Они очень опасны, потому что их почти невозможно остановить.

По словам президента США, Россия использовала эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить. Поэтому оккупанты и ударили ею.

Путин не предполагал масштаба и силы нашего единства, и чем крепче его стержень, тем более жесткую тактику он может применить", — отметил Байден.

Он рассказал, что благодаря помощи США Украина "громит российских военных", уничтожает их танки, вертолеты и самолеты.

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