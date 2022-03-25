Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Украина просит США в разы увеличить поставки Javelin и Stinger – СМИ

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 03:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В документе перечислены два типа самолетов русского производства
Украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger . Коллаж "Сегодня"
Украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger . Коллаж "Сегодня"

В обновленном списке военных нужд, переданном Украиной Америке, увеличен запрос на ракеты Javelin и Stinger.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Подробности

Издание отмечает, украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger и противотанковых ракетах Javelin — Киев утверждает, что ей срочно нужно по 500 этих систем ежедневно. Как отмечается, это "на сотни больше", чем спрашивало ранее.

"За первые недели войны США и союзники передали Украине около 17 тысяч противотанковых и 2 тысяч зенитных ракет. В списке, предоставленном CNN, приведено несколько других неотложных потребностей, в частности: самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, в частности – С-300", – напоминает издание.

В документе перечислены два типа самолетов русского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки войск на земле.По данным издания, Украине срочно требуется по 500 обеих систем ежедневно. Это на сотни больше, чем запрашивали ранее.

Реклама

Байден подтвердил применение Россией против Украины звуковых ракет

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты. Они очень опасны, потому что их почти невозможно остановить.

По словам президента США, Россия использовала эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить. Поэтому оккупанты и ударили ею.

Путин не предполагал масштаба и силы нашего единства, и чем крепче его стержень, тем более жесткую тактику он может применить", — отметил Байден.

Он рассказал, что благодаря помощи США Украина "громит российских военных", уничтожает их танки, вертолеты и самолеты.

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Полковник Котенко Сергей Леонидович – легендарный комбат батальона «Винницкие скифы». Благодаря его смелым действиям и невероятной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники под Запорожьем. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
5-классник Максим из Борисполя поздно вечером убежал из дома в штаб местной теробороны и потребовал взять его добровольцем. “Он пришел защищать родных, землю, город! Вот он герой!” - рассказал один из бойцов ТрО. Парень очень расстроился, когда ему отказали. Бойцы нашли перепуганную маму Максима, передали ей сына и попросили не ругать его.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять