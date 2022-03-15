Байден пообещал украинцам оружие, деньги, еду и распростертые объятия

Новые обещания лидера США

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина нуждается в закрытом воздушном пространстве, в новой авиапарке истребителей, однако вместо этого мы получает от Вашингтона... слова поддержки. Вот и 14 марта на фоне новых разрушенных домов в Харькове и Киеве мы получили слова поддержки от президента США Джозефа Байдена.

Данные слова появились на официальном твиттер-канале президента США.

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"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск. Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями", — написал Байден.

Также Байден сообщил, что США тесно сотрудничают с ООН и гуманитарными организациями, чтобы поддержать людей, которые были перемещены в результате насилия в Украине.



"Ежедневно мы доставляем десятки тысяч тонн гуманитарных грузов — продуктов питания, воды, медикаментов", — сообщил глава Белого дома.

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