США не начнут Третью мировую войну в Украине – Байден

Президент США Джозеф Байден в очередной раз сообщил, что его страна не будет вводить сухопутные силы в Украину, поскольку в таком случае начнется Третья мировая война.
Его словам приводит американский телеканала CNN.
Заявление
"Мы не будем вести войну против России в Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы не должны ее начинать. Но мы продолжим стоять плечом к плечу с союзниками в Европе. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью – единой и демонстрирующей новую энергию НАТО", — сказал американский лидер.
Далее по теме
Байден добавил, что уверен, что Украина и сама справится.
"Однако я хочу внести ясность: мы собираемся убедиться, что у Украины есть оружие, чтобы защитить себя от вторгшихся российских сил. И мы отправим деньги и продовольственную помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Украинские беженцы, если приедут сюда, будут встречены с распростертыми объятиями", — пообещал хозяин Белого дома.
Байден также подчеркнул важность того, чтобы США и их союзники вместе принимают решения по противодействию Кремлю.
Обстановка
- Украина 16 сутки подряд сдерживает продвижение российской регулярной армии со срочниками, наемниками и мародерами.
- 11 марта Кремль попытался втянуть Беларусь в войну в Украине, чтобы она затянулась еще на дольше.
- По мнению военного эксперта Олега Жданова, война может затянуться на несколько месяцев – пока мы не уничтожили более 50% российских военных сил.
- По данным Министерство обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
- Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, который готовит Одессу к возможному негативному сценарию.