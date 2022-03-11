США не почнуть Третю світову війну в Україні – Байден

Президент США Джозеф Байден вкотре повідомив, що його країна не буде вводити сухопутні сили в Україну, оскільки у такому разі розпочнеться Третя світова війна.
Його словами наводить американський телеканал CNN.
Заява
"Ми не вестимемо війну проти Росії в Україні. Пряма конфронтація між НАТО та Росією – це Третя світова війна, і ми не повинні її розпочинати. Але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з союзниками в Європі. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО з повною силою – єдиною і демонструє нову енергію НАТО", – сказав американський лідер.
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Байден додав, що впевнений, що Україна й сама впорається.
"Однак я хочу внести ясність: ми збираємося переконатися, що Україна має зброю, щоб захистити себе від російських сил, що вторглися. І ми відправимо гроші та продовольчу допомогу, щоб урятувати життя українців. Українські біженці, якщо приїдуть сюди, зустрінуться з розкритими обіймами", — пообіцяв господар Білого дому.
Байден також наголосив на важливості того, щоб США та їхні союзники разом приймають рішення щодо протидії Кремлю.
Обстановка
- Україна 16 добу поспіль стримує просування російської регулярної армії з строковиками, найманцями та мародерами.
- 11 березня Кремль спробував втягнути Білорусь у війну в Україні щоб вона затягнулася ще на довше.
- На думку військового експерта Олега Жданова, війна може затягнутися на кілька місяців – доки ми не знищили понад 50% російських військових сил.
- За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
- Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.