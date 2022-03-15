Байден пообіцяв українцям зброю, гроші, їжу та розпростерті обійми

Україна потребує закритого повітряного простору, нового авіапарку винищувачів, проте натомість ми отримуємо від Вашингтона... слова підтримки. Ось і 14 березня на тлі нових зруйнованих будинків у Харкові і в Києві ми отримали слова підтримки від президента США Джозефа Байдена.
Дані слова з'явилися на офіційному твіттер-каналі президента США.
Заява
"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських військ. Ми відправимо гроші, їжу та допомогу, щоб урятувати життя українців. Ми зустрінемо українських біженців із розпростертими обіймами" , – написав Байден.
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Байден також повідомив, що США тісно співпрацюють з ООН та гуманітарними організаціями, щоб підтримати людей, які були переміщені внаслідок насильства в Україні.
"Щодня ми доставляємо десятки тисяч тонн гуманітарних вантажів – продуктів харчування, води, медикаментів", – повідомив глава Білого дому.
Обстановка
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба в черговий раз повідомив, що Україна очікує від західних союзників надати нам винищувачі, щоб зупинити бомбардування українських міст, а також продовжити знищення колон російської техніки.
- При цьому колишній президент США Дональд Трамп зробив різкі заяви щодо війни в Україні. На думку американського політика, війна в Україні може перерости в Третю світову, чого намагається уникнути нинішній глава Білого дому Джозеф Байден.
- Байден трохи раніше завив, що всілякими способами намагається уникнути Третьої світової війни, але захищати інтереси країн-членів НАТО все ж таки буде.