Байден пообіцяв українцям зброю, гроші, їжу та розпростерті обійми

Нові обіцянки лідера США

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна потребує закритого повітряного простору, нового авіапарку винищувачів, проте натомість ми отримуємо від Вашингтона... слова підтримки. Ось і 14 березня на тлі нових зруйнованих будинків у Харкові і в Києві ми отримали слова підтримки від президента США Джозефа Байдена.

Дані слова з'явилися на офіційному твіттер-каналі президента США.

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"Ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських військ. Ми відправимо гроші, їжу та допомогу, щоб урятувати життя українців. Ми зустрінемо українських біженців із розпростертими обіймами" , – написав Байден.

Байден також повідомив, що США тісно співпрацюють з ООН та гуманітарними організаціями, щоб підтримати людей, які були переміщені внаслідок насильства в Україні.



"Щодня ми доставляємо десятки тисяч тонн гуманітарних вантажів – продуктів харчування, води, медикаментів", – повідомив глава Білого дому.

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