Трамп розповів про неминучість Третьої світової війни

Колишній президент США Дональд Трамп робить різкі заяви щодо війни в Україні, розпочатої Російською Федерацією 24 лютого.
Зокрема, його слова передає The Guardian.
Заява
На думку американського політика, війна в Україні може перерости у Третю світову, що намагається уникнути нинішній глава Білого дому Джозеф Байден і саме тому не допомагає Україні отримати у Польщі винищувачі, а також відмовляється закривати повітряний простір над нашою країною.
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Росія не збирається зупинятися в досягненні своєї мети через те, що серед нинішньої американської адміністрації ніхто не може поговорити з нею, зокрема, з президентом Володимиром Путіним, вважає Трамп.
"США повинні дати зрозуміти Путіну, що він має тільки два вибори — негайно розпочати мирні переговори або зустрітися з блискавичними наслідками, у тому числі ліквідацією залежності [Заходу] від російських енергоносіїв", – заявив американський політик.
Позиція США
- Насправді із президентом Росії практично щодня розмовляють світові лідери, але він не збирається до них дослухатися. За даними газети Bild, 12 березня понад чотири години з Путіним вів бесіду канцлер ФРН Олаф Шольц. Але припинення військових дій так і не сталося.
- При цьому все частіше чуємо розмови, що міжнародний злочинець Путін не зупиниться на одній Україні. Наприклад, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що наступна у черзі на напад – Литва.
- Байден днем раніше завив, що всілякими способами намагається уникнути Третьої світової війни, але захищати інтереси країн-членів НАТО все ж таки буде.