Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку РФ

Разговор президента США с китайским коллегой не развеял опасения Штатов

Байден рассказал Цзиньпину об усилиях США в предотвращении вторжения РФ на территорию Украины. Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Стороны обсудили вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Реклама

Подробности

Во время разговора Байден рассказал Цзиньпину об усилиях США и его союзников в предотвращении вторжения Российской Федерации на территорию Украины и последующие шаги, которые нацелены против агрессора.

Также президент предупредил председателя КНР о последствиях для страны, если она окажет материальную помощь России.

"Президент подчеркнул свою поддержку дипломатического решения кризиса. Президент подтвердил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, и подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних изменений статус-кво", – пишет пресс-служба.

Реклама

Как отмечает издание CNN разговор президента США с китайским коллегой не развеял опасения Штатов касаемо того, что Китай может оказать помощь России.

РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь

РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной, сообщает The New York Times.

По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. Как рассказал чиновник, РФ обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, поскольку испытывает огромные проблемы из-за введенных против нее санкций.

Реклама

Администрация президента США надеется убедить Китай оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой курс в отношении Украины. В администрации Байдена считают, что можно отговорить Китай от увеличения помощи России.

Читайте также: