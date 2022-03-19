Байден пригрозив Сі Цзіньпіну наслідками підтримки РФ

Розмова президента США з китайським колегою не розвіяла побоювання Штатів

Байден розповів Цзіньпіну про зусилля США у запобіганні вторгненню РФ на територію України. Колаж "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів телефонну розмову із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили вторгнення Російської Федерації на територію України.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

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Під час розмови Байден розповів Цзіньпіну про зусилля США та його союзників у запобіганні вторгнення Російської Федерації на територію України та подальші кроки, які націлені проти агресора.

Також президент попередив голову КНР про наслідки для країни, якщо вона надасть матеріальну допомогу Росії.

"Президент підкреслив свою підтримку дипломатичного розв'язання кризи. Президент підтвердив, що політика США щодо Тайваню не змінилася, і наголосив, що Сполучені Штати, як і раніше, виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво", – пише прес-служба.

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Як зазначає видання CNN, розмова президента США з китайським колегою не розвіяла побоювання Штатів щодо того, що Китай може надати допомогу Росії.

РФ попросила у Китаю військову та економічну допомогу

РФ попросила у Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною, повідомляє The New York Times.

За словами офіційних осіб США, Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. Як розповів чиновник, РФ звернулася до Китаю з проханням про додаткову економічну допомогу, оскільки має величезні проблеми через введені проти неї санкції.

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Адміністрація президента США сподівається переконати Китай чинити тиск на Путіна, щоб той змінив свій курс щодо України. В адміністрації Байдена вважають, що можна відмовити Китай від збільшення допомоги Росії.

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