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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США могут нарастить производство Stinger и Javelin по просьбе Украины

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26 марта, 04:59
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Увеличение производства зенитных и противотанковых вооружений связано с несколькими моментами
Пока этот вопрос рассматривается/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"
Пока этот вопрос рассматривается/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

США могут увеличить производство систем Stinger и Javelin, о которых просила Украина. Вопрос рассматривается прямо сейчас.

Об этом пишет Defense News.

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Подробности

Ускорение или увеличение производства зенитных и противотанковых вооружений связано с несколькими моментами: долгосрочные закупки, вспомогательное оборудование, полевые нужды и проблемы с цепочкой снабжения. Помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш сказал, что эти "точные вопросы" рассматриваются прямо сейчас.

США выделят Украине $1 миллиард

Президент США Джо Байден заявил, что страна выделит 1 миллиард долларов гуманитарной помощи украинским беженцам и пострадавшим от войны с Россией.

В пятницу, 25 марта, в Польше состоялся брифинг Джо Байдена о гуманитарной помощи на вторжение России в Украину.

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"Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительный 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь", — сообщил президент США.

Он отметил, что его страна готова "пригласить до 100 000 украинцев и других, которые спасаются от российской агрессии".

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16100
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115
3
Вертолеты Вертолеты
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артиллерия Артиллерия
291
7
Средства ПВО Средства ПВО
49
8
РСЗО РСЗО
90
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
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