США видят признаки предоставления армией Китая поддержки вооруженным силам РФ — Белый дом

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх заявил, что США видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки вооруженным силам РФ.
Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх, общаясь с чиновниками Цифрового архива национальной безопасности.
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"Китайские корпорации и банки в основном осторожны и не допускают прямого обхода санкций со стороны Запада в отношении РФ. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов", — отметил Сингх.
Он подчеркнул, что взаимоотношения России и Китая на самом деле имеют границы, и США должны этим воспользоваться, чтобы найти свои пути сотрудничества с Пекином.
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Как Китай относится к Путину?
Президент России Владимир Путин обманул Китай относительно своих планов вторжения в Украину. Теперь Кремлю не приходится рассчитывать на военную помощь Пекина. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью каналу "Центр".
На вопрос, знал ли Китай о вторжении в Украину, советник главы ОПУ ответил:
"Я думаю, что он знал об операции. Он истинных масштабов мог не знать и истинной бестолковости, которую они проявят. Им сказали – подождите, заберем Харьков и Мариуполь, выйдем на границы и все. Обманул Путин даже китайцев, на которых рассчитывал".
Как отметил Арестович, китайцы сказали очень важную вещь после встречи с американцами.
"Они назвали это войной, а не специальной операцией... И второе – они сказали, что Китаю эта война не нужна. Мировая торговля – это морская торговля, 70% по морю. Китайцы решили бросить этому альтернативу – построить сухопутные пути, в числе через Россию, Украину и так далее. Эта война поломала им все планы. Путин сломал китайскую стратегию. Как они должны к этому относиться? М*дак!", – подчеркнул он.
По словам Арестовича, когда в российской прессе начали обсуждать, что Китай будет поставлять РФ оружие или помогать военным путем, "они тут же объявили очередную вспышку ковида, промышленность закрывается, дали понять, что ничего не будет".