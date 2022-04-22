США бачать ознаки надання армією Китаю підтримки збройним силам РФ — Білий дім

У США заявили, що підтримка Китаю надається через низку прямих і непрямих каналів

США побачили, що Китай підтримує РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх заявив, що США бачать ознаки надання Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) підтримки збройним силам РФ.

Про це повідомив помічник президента США з національної безпеки Даліп Сінгх під час спілкування з чиновниками Цифрового архіву національної безпеки.

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"Китайські корпорації і банки в основному обережні і не допускають прямого обходу санкцій з боку Заходу щодо РФ. Однак є свідчення того, що НВАК надає підтримку російським збройним силам через ряд прямих і непрямих каналів", — зазначив Сінгх.

Він наголосив, що взаємини Росії і Китаю насправді мають кордони, і США повинні цим скористатися, щоб знайти свої шляхи співпраці з Пекіном.

Як Китай відноситься до Путіна?

Президент Росії Володимир Путін обдурив Китай щодо своїх планів вторгнення в Україну. Тепер Кремлю не варто розраховувати на військову допомогу Пекіна. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр".

На запитання, чи знав Китай про вторгнення в Україну, радник голови ОПУ відповів:

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"Я думаю, що він знав про операцію. Він справжніх масштабів міг не знати і справжньої безглуздості, яку вони покажуть. Їм сказали – зачекайте, заберемо Харків та Маріуполь, вийдемо на кордони і все. Обдурив Путін навіть китайців, на яких розраховував".

Як зазначив Арестович, китайці сказали дуже важливу річ після зустрічі з американцями.

"Вони назвали це війною, а не спеціальною операцією... І друге – вони сказали, що Китаю ця війна не потрібна. Світова торгівля – це морська торгівля, 70% морем. Китайці вирішили кинути цьому альтернативу – побудувати сухопутні шляхи, зокрема через Росію, Україну тощо. Ця війна поламала їм усі плани. Путін зламав китайську стратегію. Як вони мають до цього ставитись? М*дак!", – підкреслив він.

За словами Арестовича, коли у російській пресі почали обговорювати, що Китай буде постачати РФ зброю або допомагати військовим шляхом, "вони одразу оголосили черговий спалах ковіду, промисловість закривається, дали зрозуміти, що нічого не буде".

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