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Китай относится к Путину как к м*даку – Арестович назвал причину

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 18:54
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Президент России обманул китайцев и помешал их масштабным планам
Арестович рассказал, как Путин поломал планы Китаю
Арестович рассказал, как Путин поломал планы Китаю / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин обманул Китай относительно своих планов вторжения в Украину. Теперь Кремлю не приходится рассчитывать на военную помощь Пекина.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью каналу "Центр".

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На вопрос, знал ли Китай о готовящемся вторжении в Украину, советник главы ОПУ ответил:

"Я думаю, что он знал об операции. Он истинных масштабов мог не знать и истинной бестолковости, которую они проявят. Им сказали – подождите, заберем Харьков и Мариуполь, выйдем на границы и все. Обманул Путин даже китайцев, на которых рассчитывал".

Как отметил Арестович, китайцы сказали очень важную вещь после встречи с американцами.

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"Они назвали это войной, а не специальной операцией... И второе – они сказали, что Китаю эта война не нужна. Мировая торговля – это морская торговля, 70% по морю. Китайцы решили бросить этому альтернативу – построить сухопутные пути, в числе через Россию, Украину и так далее. Эта война поломала им все планы. Путин сломал китайскую стратегию. Как они должны к этому относиться? М*дак!" – подчеркнул он.

По словам Арестовича, когда в российской прессе начали обсуждать, что Китай будет поставлять РФ оружие или помогать военным путем, "они тут же объявили очередную вспышку ковида, промышленность закрывается, дали понять, что ничего не будет".

Китай будет добиваться мира в Украине "собственным путем"

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян рассказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира в Украине "собственным путем". Европейский Союз предостерег Китай от попыток содействовать России обходить западные санкции, введенные в связи с вторжением РФ на территорию Украины.

Ли Кэцян рассказал, что Китай всегда стремился к миру, способствовал переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль в отношениях с международным сообществом.

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