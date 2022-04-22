Путін помиляється, якщо думає, що США втратять інтерес до України – Байден

Президент РФ Володимир Путін, швидше за все, вважає, що Захід втратить інтерес до України і перестане їй допомагати, але це не так. Про це на своїй сторінці у Twitter написав американський лідер Джо Байден
"Поки що Росія продовжує жорстоко поводитися з Україною, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він робить ставку на те, що західна єдність впаде. Ми ще раз доведемо, що він помилявся", – написав Байден.
За його словами, єдність усередині Америки, а також єдність країни з партнерами, союзниками та українським народом надсилає Путіну безпомилковий сигнал про те, що йому ніколи не вдасться окупувати всю Україну.
"Цього не станеться", – сказав президент США.
Допомога США
- Байден усілякими способами намагається уникнути Третьої світової війни, але захищати інтереси країн-членів НАТО все ж таки буде.
- Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що найближчим часом США оголосять про новий етап допомоги для України у сфері безпеки.
- Штати передадуть Україні розвідувальні дані , які допоможуть нашій армії атакувати військові частини супротивника на окупованих територіях.
- Адміністрація президента США надасть Україні додаткова зброя , боєприпаси та іншу допомогу в галузі безпеки на 800 мільйонів доларів.