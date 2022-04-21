Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини США

США змінили умови прийому біженців з України – що змінилося

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 21:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через кілька днів потрапити до Штатів через Мексику буде неможливо
У Мексиці чекають дозвіл на в'їзд до США сотні українців / Колаж "Сьогодні"
У Мексиці чекають дозвіл на в'їзд до США сотні українців / Колаж "Сьогодні"

Влада США змінила алгоритм надання біженцям з України статусу TPS (temporary protection status / Тимчасовий захист). Згідно з новою прийнятою програмою здобувачам такого статусу, що рятуються від війни, перед виїздом до США необхідно заповнити відповідну онлайн-заявку. Отримати тимчасовий захист при перетині сухопутного кордону США неможливо з понеділка, 25 квітня.

Про це повідомляє агентство АР.

Реклама

Що відомо

"Оголошена у четвер програма спростить подання заяв про надання статусу біженця для українців та інших осіб, які рятуються від бойових дій, але більше не надаватиме в'їзд тим, хто з'являється на кордоні США та Мексики в пошуках притулку, як це зробили тисячі людей після вторгнення за наказом президента Росії Володимира Путіна майже два місяці тому", – повідомляє агентство.

Раніше біженці з України, хто не мав діючих віз США, могли потрапити до Штатів за програмою TPS через кордон із Мексикою. Так зробили вже 15 тисяч людей. Американський президент Джозеф Байден обіцяв, що США приймуть у себе 100 тисяч українських біженців.

Поки не повідомляється, на якому сайті можна знайти анкету на отримання статусу TPS, щоб перетнути кордон США без американської візи. На сайті посольство США в Україні ніякої інформації також немає.

Реклама

Українські біженці

  • 11 березня Сенат США схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на 13,6 млрд доларів.
  • Управління верховного комісара ООН у справах біженців підрахувало, що з початку війни нашу країну залишило понад 5 млн осіб.
  • Найбільше українських громадян, які рятуються від "російського світу", прийняла Польща, Румунія та Молдова.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 21 квітня
1
Особовий склад 21 000
Особовий склад
2
Літаки 172
Літаки
3
Гелікоптери 151
Гелікоптери
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артилерія 393
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1508
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
Історія героя

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти