США изменили условия приема беженцев из Украины – что поменялось

Через несколько дней попасть в Штаты через Мексику будет невозможно

В Мексике ждут разрешение на въезд в США сотни украинцев / Коллаж "Сегодня"

Власти США поменяли алгоритм предоставления беженцам из Украины статуса TPS (temporary protection status / Временная защита). Согласно новой принятой программе соискателям такого статуса, спасающимся от войны, перед выездом в США необходимо заполнить соответствующую онлайн-заявку. Получить временную защиту при пересечении сухопутной границы США будет невозможно с понедельника, 25 апреля.

Об этом сообщает агентство АР.

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Что известно

"Объявленная в четверг программа упростит подачу заявлений о предоставлении статуса беженца для украинцев и других лиц, спасающихся от боевых действий, но больше не будет регулярно предоставлять въезд тем, кто появляется на границе США и Мексики в поисках убежища, как это сделали тысячи людей после вторжения по приказу президента России Владимира Путина почти два месяца назад", – сообщает агентство.

Ранее беженцы из Украины, кто не имел действующих виз США, могли попасть в Штаты по программе TPS через границу с Мексикой. Так сделали уже 15 000 человек. Американский президента Джозеф Байден обещал, что США примут у себя 100 тысяч украинских беженцев.

Пока не сообщается, на каком сайте можно найти анкету на получение статуса TPS, чтобы пересечь границу США без американской визы. На сайте посольство США в Украине никакой информации также нет.

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Украинские беженцы