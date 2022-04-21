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СЬОГОДНІ Світові новини США

США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги – Білий дім

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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21 квітня, 07:53
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США продовжують підтримувати Україну під час війни з Росією
Джен Псакі. Фото: колаж "Сьогодні"
Джен Псакі. Фото: колаж "Сьогодні"

Найближчим часом США оголосять про новий етап допомоги для України у сфері безпеки. Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає CNN.

"Президент Байден найближчим часом оголосить про наступний етап військової допомоги. Незабаром почуєте більше", – заявила Псакі.

Також вона зазначила, що запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети не змінить позиції Білого дому щодо допомоги Україні.

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За її словами, США продовжуватимуть надавати як військову допомогу, так і допомогу у сфері безпеки.

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1
Особовий склад 20900
Особовий склад
2
Літаки 171
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артилерія 391
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
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