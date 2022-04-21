США нададуть Україні ще один пакет військової допомоги – Білий дім

Найближчим часом США оголосять про новий етап допомоги для України у сфері безпеки. Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає CNN.
"Президент Байден найближчим часом оголосить про наступний етап військової допомоги. Незабаром почуєте більше", – заявила Псакі.
Також вона зазначила, що запуск Росією міжконтинентальної балістичної ракети не змінить позиції Білого дому щодо допомоги Україні.
За її словами, США продовжуватимуть надавати як військову допомогу, так і допомогу у сфері безпеки.
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