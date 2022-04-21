США предоставят Украине еще один пакет военной помощи – Белый дом

В ближайшее время США объявят о новом этапе помощи для Украины в области безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.
"Президент Байден в ближайшее время объявит о следующем этапе военной помощи. Скоро услышите больше", – заявила Псаки.
Также она отметила, что запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты не поменяет позицию Белого дома касательно помощи Украине.
По ее словам, США будут продолжать оказывать как военную помощь, так и помощь в сфере безопасности.
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Кто помогает Украине в войне с РФ
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- Кроме того, Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.
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- В то же время правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине нового смертоносного оружия. Источник The Times в министерстве обороны предположил, что Великобритания может отправить артиллерийские системы дальнего действия.
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