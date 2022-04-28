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Украина имеет право атаковать территорию России. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 13:54
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Украина может атаковать Россию. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина может атаковать Россию. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают экономические санкции против РФ, военную помощь Украине и опасения Германии.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Украина может атаковать территорию России

Американская газета The Washington Post пишет, что Украина имеет право осуществлять атаки на территории России в дополнение к защите собственной территории. Это официально подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом политик заявил после после произошедшей серии взрывов на юге России и пожара на складе боеприпасов, которые высокопоставленный украинский чиновник назвал "кармой" российского вторжения.

"Мое собственное мнение состоит в том, что жизненно важно, чтобы они сделали все необходимое для защиты от российской агрессии. И тактика этого – это их решения", – сказал Блинкен на заседании сената.

Россия пытается скрыть последствия экономических санкций

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Россия пытается скрыть последствия экономических санкций. Ее официальная статистика сфабрикована. Данные, опубликованные Москвой, совсем не коррелируют с опросом частного сектора, показывающего резкое сокращение российского производства.

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Байден выступит с речью о поддержке Украины

Информагентство Bloomberg пишет, что президент США Джо Байден планирует в четверг, 28 апреля, выступить с речью о поддержке Украины, поскольку его администрация скоро направит в Конгресс предложение по поставкам оружия и гуманитарной помощи для Киева, которые продлятся до сентября.

ФК "Шахтер" проведет благотворительные матчи для поддержки ВСУ и пострадавших от войны

Международное агентство новостей Reuters информирует о серии благотворительных футбольных матчей Shakhtar Global Tour for Peace, организованного футбольным клубом "Шахтер" Рината Ахметова. Отмечается, что все средства от продажи билетов и рекламы пойдут на поддержку украинских вооруженных сил и пострадавших от войны.

"Футболисты полезнее на поле, чем где-нибудь с оружием. Футбол может объединить мир. Мы находим способ помочь купить лекарства и другие необходимые вещи", – цитирует Reuters слова директора по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срну.

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Из-за агрессии России Германия увеличит свою армию

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что нападение России на Украину перевернуло оборонную политику Германии с ног на голову. Появились серьезные предостережения относительно численности Бундесвера, которая сегодня составляет 200 тысяч солдат. Германия повысит финансирование и, скорее всего, численность вооруженных сил.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки"Гепард".

Также мы информировали, что в Германии идут жесткие дискуссии относительно предоставления военной помощи Украине. Правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) критикуют за нерешительность партнеры по парламентской коалиции.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 28 апреля
1
Личный состав 22 800
Личный состав
2
Самолеты 187
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артиллерия 431
Артиллерия
7
Средства ПВО 72
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 215
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1688
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