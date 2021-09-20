Подводные лодки, самолеты, вертолеты и ПВО: Россия начала военные учения в Черном море

РФ начала масштабные военные учения в Черном море. Коллаж: "Сегодня"

В акватории Черного моря российские военные проводят масштабные учения. Около 20 кораблей и судов обеспечения РФ, которые используют ракетные и артиллерийские стрельбы.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что корабли вышли в море с оккупированных территорий Украины (г. Севастополь) и из РФ (г. Новороссийск). По информации пресс-центра, выход кораблей в морские полигоны проводится "в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2021 год".

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ",– говорится в сообщении ведомства.

Указано, что российские военные выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп.

Кроме того, они планируют отработать траление, морской бой, поиск и уничтожение подводной лодки, обнаружение и нанесение удара по береговому командному пункту, противовоздушную оборону.

За учениями будут следить беспилотные летательные аппараты / Фото: Минобороны РФ

Визуальный контроль над действиями участников учения будет осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Зеркальная демонстрация – учения в Одессе

Ранее мы сообщали, что 13 сентября в Одессе начались командно-штабные учения Украина – НАТО "Нерушимая устойчивость" по защите критической инфраструктуры в Черном море. Данные тренировки организованы с целью исполнения решения министров иностранных дел стран НАТО и являются составной частью Черноморского пакета в поддержку Украины.

Вместе с тем Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что специалисты ведомства принимают участие в тренировках, которые продлятся до 17 сентября.

"Проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств-членов Альянса по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе", – заявили в СНБО.

Ведомство также указало, что "Нерушимую устойчивость" проводит украинское правительство совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности при поддержке Высшей морской школы США в рамках платформы Украина – НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне.

"Цель учений – развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счет усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности", – добавили в СНБО.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что с 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей пройдут еще одни стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера с НАТО "Объединенные усилия-2021".

Что известно об учениях

Учения пройдут в три этапа: на первом и втором этапе (22-27 сентября) будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии, на третьем этапе (28-30 сентября) планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров.

Залужный также напомнил, что к проведению стратегических командно-штабных учений будут привлечены военные подразделения пятнадцати стран.

В стратегических командно-штабных учениях примут участие до 12 500 человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Танков – до 85 ед.; боевых бронированных машин – до 420 ед.; ракетных и артиллерийских систем (калибром более 100 мм) – до 50 ед.; боевых кораблей (катеров) – до 20 ед.; вертолетов (самолетов) – до 30 ед.

Участие в СКШУ "Объединенные усилия – 2021" будут принимать представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

Напомним, что СБУ проводило антитеррористические учения в Киевской области.

Также напомним, что в международном аэропорту "Борисполь" прошли масштабные учения (видео).