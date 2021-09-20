Підводні човни, літаки, вертольоти і ППО: Росія почала військові навчання в Чорному морі

РФ розпочала масштабні військові навчання в Чорному морі. Колаж: "Сьогодні"

В акваторії Чорного моря російські військові проводять масштабні навчання. Близько 20 кораблів і суден забезпечення РФ, які використовують ракетні та артилерійські стрільби.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Відомо, що кораблі вийшли в море з окупованих територій України (м.Севастополь) і з РФ (м Новоросійськ). За інформацією прес-центру, вихід кораблів у морські полігони проводиться "відповідно до плану заходів бойової підготовки ЧФ на 2021 рік".

"У заході задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки і вертольоти морської авіації та ППО ЧФ", – йдеться в повідомленні відомства.

Зазначено, що російські військові виконають ракетні та артилерійські стрільби в складі різнорідних тактичних груп.

Крім того, вони планують відпрацювати тралення, морський бій, пошук і знищення підводного човна, виявлення і нанесення удару по береговому командному пункту, протиповітряну оборону.

За навчаннями стежитимуть безпілотні літальні апарати / Фото: Минобороны РФ

Візуальний контроль над діями учасників навчання буде здійснюватися з використанням безпілотних літальних апаратів.

Дзеркальна демонстрація – вчення в Одесі

Раніше ми повідомляли, що 13 вересня в Одесі почалися командно-штабні навчання Україна – НАТО "Незламна стійкість" щодо захисту критичної інфраструктури у Чорному морі. Дані тренування організовані з метою виконання рішення міністрів закордонних справ країн НАТО і є складовою частиною Чорноморського пакета на підтримку України.

Водночас Рада національної безпеки і оборони України повідомила, що фахівці відомства беруть участь у тренуваннях, які триватимуть до 17 вересня.

"Проведення навчань є складовою частиною схваленого у квітні 2019 року у Вашингтоні рішення міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу щодо підтримки України в протистоянні гібридним викликам у Чорноморському регіоні", – заявили в РНБО.

Відомство також вказало, що "Незламну стійкість" проводить український уряд спільно з Центром передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки за підтримки Вищої морської школи США в рамках платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні.

"Мета навчань – розвиток стійкості системи державних органів України у сфері протидії гібридним загрозам і кризового реагування за рахунок посилення міжвідомчого і цивільно-військового співробітництва, планування і забезпечення готовності", – додали в РНБО.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що з 22 по 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів пройдуть ще одні стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру з НАТО "Об'єднані зусилля-2021".

Що відомо про навчання

Навчання пройдуть у три етапи: на першому і другому етапі (22-27 вересня) будуть відпрацьовані питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройній агресії, на третьому етапі (28-30 вересня) планується відпрацювання елементів управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу збройних сил держав-партнерів.

Залужний також нагадав, що до проведення стратегічного командно-штабного навчання будуть залучені військові підрозділи п'ятнадцяти країн.

В стратегічних командно-штабних навчаннях візьмуть участь до 12 500 людей і понад 600 одиниць озброєння і військової техніки.

Танків – до 85 од.; бойових броньованих машин – до 420 од.; ракетних і артилерійських систем (калібром понад 100 мм) – до 50 од.; бойових кораблів (катерів) – до 20 од.; вертольотів (літаків) – до 30 од.

Участь в СКШН "Об'єднані зусилля – 2021" братимуть представники збройних сил Великобританії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Нагадаємо, що СБУ проводило антитерористичні навчання в Київській області.

Також нагадаємо, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" пройшли масштабні навчання (відео).