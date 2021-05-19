Погибли почти 230 человек. В секторе Газа подсчитали количество жертв израильских атак

Жертвами ударов израильской Армии стали 227 человек в секторе Газа, сообщает местное управление здравоохранения

В секторе Газа подсчитали количество жертв ударов израильской армии

В секторе Газа от ударов Армии обороны Израиля погибли не менее 227 человек.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на управление здравоохранения Газы

Как сообщается, среди погибших 64 ребенка и 38 женщин.

Читайте также: Счет идет на часы. Кулеба назвал сроки эвакуации украинцев из сектора Газа

Реклама

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что по состоянию на ночь понедельника 17 мая израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас есть два пути решения конфликта в районе сектора Газа. Один из них – оккупация территории.

Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидает значительную деэскалацию в районе сектора Газа в ближайшее время

Видео: Сегодня