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Израиль может оккупировать Газу – Нетаньяху назвал пути решения конфликта

19 мая, 15:39

Виталий Семченко Виталий Семченко

Также премьер-министр прокомментировал возможные сроки окончания военной операции против боевиков ХАМАС

Израиль может оккупировать Газу

Израиль может оккупировать Газу / Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас есть два пути решения конфликта в районе сектора Газа. Один из низ – оккупация территории.

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Об этом сообщает Times of Israel.

"Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", – сказал политик во время общения с 70 послами иностранных государств.

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Также Нетаньяху прокомментировал возможные сроки окончания военной операции против боевиков ХАМАС.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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"Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции", – добавил он.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке заявил, что мировое сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за атак на Палестину.

Кроме того, израильский политик, востоковед Ксения Светлова ответила на шесть сложных вопросов по израильско-палестинскому конфликту.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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