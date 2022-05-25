Политолог Соловей рассказал, кто и как будет править после Путина

Соловей дал прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня

В РФ рассматривают четыре кандидатуры, которые смогут заменить Владимира Путина на посту президента. Об этом рассказал политолог Валерий Соловей на YouTube-канале.

"Патрушев не станет президентом, речь идет о том, что Патрушев станет главой силовой группы, которая будет играть ключевую роль, по всей видимости, в Госсовете. Преемником власти станет коллективный орган – это Госсовет. Касательно того, кто котируется в преемники президента – Медведева там точно нет, как бы он этого не хотел. Поэтому он и делает такие непривычные для себя ястребиные заявления, он хочет понравиться силовикам. Плюс не был упомянут Мишустин. Есть Мишустин, Собянин, не знаю на счет Кириенко, но совершенно точно в этом перечне нет Медведева и по понятным причинам выпал Шойгу, который до 24 февраля имел прекрасные шансы стать фаворитом", – рассказал эксперт.

По его словам, Собянин обладает ресурсами, он способен создать вокруг себя коалицию.

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"Собянин ведет себя довольно мудро в той ситуации, которая сейчас в РФ и международных отношениях вокруг России, он не светится. Аналогичные шансы и у Мишустина. Осенью прошлого года вокруг Мишустина уже сложилась огромная коалиция, и тем более, Владимир Путин сам говорил, что он в принципе не возражает, если вокруг Мишустина сложится элитный консенсус. Он не возражает против передачи власти этому премьер-министру, который рассматривался изначально, как переходная фигура", – рассказал он.

Говоря о Корниенко, эксперт отметил, что этот политик тоже рассматривается, но портит все его история.

"Кириенко близкий Путину человек, он им оценивается высоко. Но есть нечто в его истории, что этому препятствует – это его пребывание на посту премьер-министра и тот шлейф, который за этим тянется", – сказал политолог.

Также он еще раз отметил, что Медведев не рассматривался никогда в таком качестве, он не пользуется влиянием даже у собственной тени.

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