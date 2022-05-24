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Путина хотят сместить. Кто займет пост президента РФ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 мая, 10:33
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Ричард Дирлав считает, что в 2023 году Путин уйдет из жизни, но причин вероятной "смерти" не назвал
Вместо Владимира Путина может прийти Николай Патрушев. Фото: коллаж "Сегодня"
Вместо Владимира Путина может прийти Николай Патрушев. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин скоро уйдет с поста. Его сменит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Возможно, главу страны-агрессора хотят отправить в санаторий.

Об этом сообщил бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав, передает Telegram-канал "Сегодня".

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Ричард Дирлав предполагает, что окружение сместит Путина и "вероятно отправит в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера РФ".

"Если мой тезис подтвердится, и Путин исчезнет в санатории, Патрушев станет вероятной заменой", — сказал бывший разведчик.

Кроме того, он считает, что в 2023 году Путин уйдет из жизни, но причин вероятной "смерти" не назвал.

Странно себя вел: Тизенгаузен заметил признаки болезни Путина

Любая информация о болезни президента РФ Владимира Путина может быть инициированная российской стороной, для того чтобы ввести в заблуждение. Об этом рассказал эксперт по управлению репутацией, политтехнолог Борис Тизенгаузен телеведущей каналу "Украина 24" Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM.

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"Но то, что Путин не здоров, мне кажется уже видно невооруженным глазом. Я смотрел недавно юбилейный саммит ОДКБ, где Путин всех посадил представителей ОДКБ рядом с собой. Он не выглядел, как вождь, как сильный лидер. Он постоянно как-то облизывал губы, смотрел вниз. Было понятно, что ему тяжело выдерживать эту формальную историю, когда все поочереди читали с бумажек свою речь о том, как ОДКБ прекрасно себя будет чувствовать и как они все победят", — сказал Тизенгаузен.

Он отметил, что Путин боится чем-то инфицироваться.

"Путин встречается с определенными лидерами за 10-метровым столом, а с кем-то он пожимает руку, например, с Лукашенко или еще кто-то. Это говорит о том, что он действительно боится, как минимум, каких то инфекций, боится заражений, боится покушения через определенные какие-то вещества. На сегодняшний день отравляющие вещества шагнули далеко вперед. Достаточно пожать руку и через некоторое время ты с сердечным приступом можешь умереть. И Россия, кстати, в этом плане продвинулась довольно далеко. И Россия демонстрирует вот эти все свои отравляющие вещества периодически. Это у них такой демонстративный акт отравления за границей или на собственной территории. То есть Путин, прекрасно понимая свои разработки, держится подальше от тех, кто может потенциально повлиять на его здоровье", — отметил Тизенгаузен.

Чем болен Путин?

Издание The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что Путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называют.

На опубликованной записи говорится, что у Путина рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

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"На то недолгое время, пока путин будет недееспособен и пока он будет оправляться, давайте предположим, дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем. Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно", — говорится на записи.

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