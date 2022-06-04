Польша продолжает разрывать отношения с РФ: что еще поменялось

Анджей Дуда (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В Польше больше нет городов-побратимов с Российской Федерацией.

Об этом сообщил народный депутат Украины Виталий Безгин в Facebook.

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"В Польше больше нет городов-побратимов с Россией! Одна из важных новостей на встрече с Директором Ассоциации Мост Польши (есть несколько кейсов, когда партнерство приостановлено на период войны, но это пофиксим)", – говорится в сообщении.

С существенного согласовали:

Участие польских муниципалитетов в восстановлении украинских городов по подходу "city-to-city", где часть расходов принимают на себя гмины Польши, а часть Евросоюз. Польское законодательство уже позволяет гминам переводить средства украинским общинам;

Расширение списка городов-побратимов. В частности, побратимом Бучи станет один из ключевых польских городов;

Вместе с Ассоциацией городов Украины мы должны наработать список приоритетов по сотрудничеству в рамках деятельности городов-побратимов на этапе обновления.

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