Польща продовжує розривати відносини з РФ: що ще змінилося

Анджей Дуда (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі більше немає міст-побратимів із Російською Федерацією.

Про це повідомив народний депутат України Віталій Безгін у Facebook.

Реклама

"У Польщі більше немає міст-побратимів з Росією! Одна з важливих новин на зустрічі з Директором Асоціації Міст Польщі (є кілька кейсів, коли партнерство призупинено на період війни, але це пофіксуємо)", – йдеться у повідомленні.

Із суттєвого узгодили:

Участь польських муніципалітетів у відновленні українських міст за підходом "city-to-city", де частину видатків беруть на себе гміни Польщі, а частина Євросоюзу. Польське законодавство вже дозволяє гмінам переказувати кошти українським громадам;

Розширення переліку міст-побратимів. Зокрема, побратимом Бучі стане одне з ключових польських міст;

Разом з Асоціацією міст України ми маємо напрацювати список пріоритетів співпраці у рамках діяльності міст-побратимів на етапі оновлення.

Читайте інші новини "Сьогодні":