Польша собирает деньги на "Байрактары" для Украины — подробности

Польша хочет скинуться на беспилотник Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше открыли сбор денег на турецкий ударный беспилотник "Байрактар" для Украины. Он будет продолжаться 30 дней. Об этом сообщил польский журналист Славомир Сераковский в Facebook.

"Дадим им пинка! Купим "Байрактар" ​​Украине! Литовцы собрали деньги в кратчайшие сроки, и компания, которая их произвела, решила пожертвовать их Украине и использовать собранные средства для помощи населению. Позже то же самое произошло и со следующими тремя сборами! Пора и нам. "Байрактары" исключительно эффективны в этой войне и именно благодаря им украинцам удалось отстоять Киев. Но у украинцев мало времени. Вы помните Мариуполь? Примем участие в этой борьбе", — написал он.

Планируется собрать 22,5 млн злотых, на данный момент собрано более 133 тысяч.

Реклама

Сборы на "Байрактары"

22 июня благотворительный фонд Сергея Притулы и блогер Игорь Лаченков, известный как Лачен, объявили, что начинают сбор средств сразу на три беспилотника "Байрактар". Для этого нужно было собрать 15 млн долларов, или 500 млн гривен. Но уже за три дня украинцы собрали целых 600 млн гривен.

Турецкая компания – производитель всемирно известных беспилотников "Байрактар" решила передать нашим военным те БПЛА Bayraktar TB2,на которые собирали пожертвования, бесплатно.

Реклама

Ранее литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar TB2 для защитников Украины. Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы отправить Украине. На собранные деньги Литва решила приобрести боеприпасы для беспилотника.