Польща збирає гроші на "Байрактари" для України — подробиці

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У Польщі відкрили збирання грошей на турецький ударний безпілотник "Байрактар" для України. Воно триватиме 30 днів. Про це повідомив польський журналіст Славомір Сераковський у Facebook.

"Дамо їм стусана! Купимо "Байрактар" Україні! Литовці зібрали гроші в найкоротші терміни, і компанія, яка їх виробила, вирішила пожертвувати їх Україні та використати зібрані кошти для допомоги населенню. Пізніше те ж саме сталося і з наступними трьома зборами! Час і нам. "Байратари" виключно ефективні у цій війні, і саме завдяки їм українцям вдалося відстояти Київ. Але в українців мало часу. Ви пам'ятаєте Маріуполь? Візьмемо участь у цій боротьбі", — написав він.

Планується зібрати 22,5 млн злотих, наразі зібрано понад 133 тисячі.

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Збори на "Байрактари"

22 червня благодійний фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков, відомий як Лачен, оголосили, що розпочинають збір коштів одразу на три безпілотники "Байрактар". Для цього потрібно було зібрати 15 млн доларів, або 500 млн гривень. Але вже за три дні українці зібрали цілих 600 млн гривень.

Турецька компанія – виробник всесвітньо відомих безпілотників "Байрактар" вирішила передати нашим військовим ті БПЛА Bayraktar TB2, на які збирали пожертвування, безкоштовно.

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Раніше литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн євро на Bayraktar TB2 для захисників України. Кампанія зі збирання коштів стартувала 25 травня, а ввечері 28 травня під час спеціального ефіру журналіст уже зібрав необхідну суму.

Туреччина вирішила безплатно передати ударний безпілотник Bayraktar TB2, гроші на який збирали у Литві, щоб відправити Україні. На зібрані гроші Литва вирішила придбати боєприпаси для безпілотника.