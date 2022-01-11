"Получите по яй*ам": в Польше жестко ответили Лаврову и назвали Россию насильником

Радослав Сикорский (слева) и Сергей Лавров (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский ответил на мнение главы МИД России Сергея Лаврова в отношении НАТО.

Об этом он написал в Twitter.

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"Поймите, российское посольство, раз и навсегда, на языке, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папочкой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яй*ам", – предупредил Сикорский.

Отметим, что Сикорский прокомментировал пост посольства России в Великобритании, изложившее мнение главы МИД России. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил убеждение, что Североатлантический альянс (НАТО) является "геополитическим проектом, направленным на захват территорий".

Переговоры Россия-США-НАТО-ОБСЕ