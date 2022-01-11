"Отримаєте по яй*ях": у Польщі жорстко відповіли Лаврову і назвали Росію ґвалтівником

Радослав Сікорський (ліворуч) та Сергій Лавров (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Ексголова МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський відповів на думку голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо НАТО.

Про це він написав у Twitter.

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"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яй*ях", – попередив Сікорський.

Зазначимо, що Сікорський прокоментував публікацію посольства Росії у Великій Британії, яка виклала думку голови МЗС Росії. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив переконання, що Північноатлантичний альянс (НАТО) є "геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій".

Переговори Росія-США-НАТО-ОБСЄ