Порошенко с "боем" вернулся в Украину: что об этом говорят в Кремле

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не следит за ситуацией с возвращением в Киев подозреваемого в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает News.ru.

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"Мы за этим не следим, он один из оппонентов Зеленского (президента Украины. – Ред.), но это не вопрос, чтобы мы пристально следили. Сейчас политическим оппонентам Зеленского нелегко в Украине, это мы фиксируем", — сказал Песков.

Возвращение Порошенко