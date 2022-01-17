Порошенко з "боєм" повернувся до України: що про це говорять у Кремлі

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не слідкує за ситуацією з поверненням до Києва підозрюваного у держзраді експрезидента України Петра Порошенка.
Про це повідомляє News.ru.
"Ми за цим не стежимо, він один із опонентів Зеленського (президента України. – Ред.), але це не питання, щоб ми уважно стежили. Зараз політичним опонентам Зеленського нелегко в Україні, це ми фіксуємо", – сказав Пєсков.
Повернення Порошенка
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
- Літак із Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Порошенко, вийшовши з аеропорту, звернувся до своїх прихильників і заявив, що справа про держзраду проти нього є перетином владою червоних ліній, за що вони понесуть покарання. Він вважає, що його відпустили, злякавшись прихильників, яких, на його думку, на площі зібралося близько 15 тисяч.
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.