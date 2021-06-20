После встречи Путина и Байдена посол России возвращается в США

Антонов уже вылетел в США / Фото: РБК
Посол России в США Анатолий Антонов возвращается из Москвы в Вашингтон. Три месяца назад его выслали из США из-за обострения в российско-американских отношениях.
Об этом сообщает агентство ТАСС.
Известно, что дипломат приступит к работе уже в понедельник 21 июня.
По его словам, у него уже назначены встречи в США и он рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона.
"По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. – Ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматических отношений", – подчеркнул Антонов.
Ранее мы сообщали, что сайт "Сегодня" вел онлайн-марафон встречи президентов США и РФ в Швейцарии, которая стала главным международным политическим событием первого полугодия-2021. Мы собрали все главные события, заявления Байдена и Путина и комментарии экспертов.
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