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Правительство Польши поддержало военную помощь Украине: какое оружие передадут

Владимир Козырь
2 февраля, 02:19
Наша страна нуждается в военной помощи от других государств в то время, когда есть угроза нападения России

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не сообщил, когда именно Украина получит оружие/Коллаж: "Сегодня"

Правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. В частности, страна передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Кроме зенитно-рекетных комплексов, Украине передадут боеприпасы.

"По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", — сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Кто помогает Украине вооружением

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