Правительство Польши поддержало военную помощь Украине: какое оружие передадут

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не сообщил, когда именно Украина получит оружие/Коллаж: "Сегодня"
Правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. В частности, страна передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
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Кроме зенитно-рекетных комплексов, Украине передадут боеприпасы.
"По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", — сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Кто помогает Украине вооружением
- 21 января в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.
- Кроме этого, 21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра. Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- В свою очередь министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявляла о том, что Германия предоставит Украине пять тысяч военных касок.
- Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не планирует поставлять оружие Украине, но попробует дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.
- Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.
- Кроме того, Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране. А ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.