В Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия – СМИ

В Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ.

Об этом сообщает Sky News.

"Бойцы полка рейнджеров – части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций – вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также доставили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое Британия направила Украине.

Кроме того, британские самолеты-разведчики также были замечены в рамках поддержки войск Украины, однако эта информация не разглашалась.

Так, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным издания, с 17 января состоялось несколько рейсов.

Замедленную съемку полетов опубликовали в Twitter.

Here's a time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights from the morning of the 17th of January to this very minute on the 19th of January 2022. The UK has no intention of letting Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt