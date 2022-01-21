В Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия – СМИ

В Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ.
Об этом сообщает Sky News.
"Бойцы полка рейнджеров – части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций – вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также доставили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое Британия направила Украине.
Кроме того, британские самолеты-разведчики также были замечены в рамках поддержки войск Украины, однако эта информация не разглашалась.
Так, программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным издания, с 17 января состоялось несколько рейсов.
Замедленную съемку полетов опубликовали в Twitter.
Here's a time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights from the morning of the 17th of January to this very minute on the 19th of January 2022. The UK has no intention of letting Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt— George Allison (@geoallison) January 19, 2022
Сообщается, что Великобритания подарила Украине легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое его производители описывают как "первую в истории ракетную систему для одного солдата, которая быстро выводит из строя любой основной боевой танк всего одним выстрелом, поражая его сверху".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны. Он отметил, что "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".
- А CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.