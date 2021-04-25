Премьер Армении Пашинян подал в отставку, но все не так просто

Он это сделал для того, чтобы согласно конституции Армении была возможность распустить парламент и провести новые выборы

В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку с поста премьера Армении. Он это делает для того, чтобы провести в стране парламентские выборы.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Вслед за ним ушел в отставку действующий кабмин. Согласно конституции Армении, для того, чтобы распустить парламент необходимо, чтобы премьер подал в отставку. Лишь после этого возможно проведение внеочередных выборов 20 июня.

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Пашинян уже заявил, что после отставки продолжит исполнять обязанности премьера в полном объеме.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Пашинян анонсировал свой уход в отставку 28 марта на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области.

Также напомним, что армянская оппозиция в ультимативной форме требовала отставки Пашиняна еще начиная с ноября 2020 года, после поражения Армении в войне за Нагорный Карабах.