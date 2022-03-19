Премьер-министр Польши выступил за запрет на торговлю ЕС с Россией

Моравецкий надеется на "очередное отрезвление европейских лидеров". / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейскую комиссию к дальнейшим санкциям и блокированию торговли с Российской Федерацией.

Об этом сообщает WNP.

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Санкции против РФ

Отвечая на вопрос о протестах на границе против поставок товаров в Беларусь и Россию и перспективах принятия лидерами ЕС решения о закрытии европейских дорог для грузовиков из России, Моравецкий выразил надежду, что произойдет "очередное отрезвление европейских лидеров", а Совет ЕС примет очередной пакет санкций.

"Я абсолютно на стороне протестующих и еще раз призываю Европейскую комиссию активировать свои полномочия как можно скорее", – заявил он.

Матеуш Моравецкий / Фото: AFP

По его словам, Польша предлагает как можно скорее добавить в пакет санкций против РФ торговую блокаду – как для морских портов (запрет на заход судов под российским флагом с российскими товарами), так и запрет на торговлю по суше. Премьер отметил, что такой шаг "дополнительно заставит Россию задуматься, не лучше ли прекратить эту жестокую войну".

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"Мы должны показать свою силу и решимость по отношению к России, иначе в ближайшее время нам придется заплатить более высокую цену", – сказал он.

Что произошло

Как отмечается, перед пограничным переходом с Беларусью в субботу подъезд к терминалу перекрыли около 100 человек. Утром очередь грузовиков составляла 27 км. Полиция установила буферную зону, отделяющую протестующих от грузовиков.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий увеличение численности армии и расходов на оборонный сектор. Численность Вооруженных сил Польши увеличат до 300 тыс. человек, в том числе 50 тыс. в территориальной обороне.

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