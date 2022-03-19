Прем'єр-міністр Польщі виступив за заборону торгівлі ЄС з Росією

Моравецький сподівається на "чергове протверезіння європейських лідерів". / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європейську комісію до подальших санкцій та блокування торгівлі з Російською Федерацією.

Про це повідомляє WNP.

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Санкції проти РФ

Відповідаючи на запитання про протести на кордоні проти постачання товарів до Білорусі та РФ та перспективи ухвалення лідерами ЄС рішення про закриття європейських доріг для вантажівок з Росії, Моравецький висловив сподівання, що відбудеться "чергове протверезіння європейських лідерів", а Рада ЄС ухвалить черговий пакет санкцій.

"Я абсолютно на боці протестувальників і ще раз закликаю Європейську комісію активувати свої повноваження якнайшвидше", – заявив він.

/ Фото: AFP

За його словами, Польща пропонує якнайшвидше додати в пакет санкцій проти РФ торговельну блокаду – як для морських портів (заборона на захід суден під російським прапором із російськими товарами), так і заборона на торгівлю суходолом. Прем'єр зазначив, що такий крок "додатково змусить Росію замислитись, чи не краще припинити цю жорстоку війну".

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"Ми повинні показати свою силу та рішучість щодо Росії, інакше незабаром нам доведеться заплатити вищу ціну", – сказав він.

Що сталося

Як зазначається, перед прикордонним переходом із Білоруссю у суботу під'їзд до термінала перекрили близько 100 людей. Вранці черга вантажівок становила 27 км. Поліція встановила буферну зону, що відокремлює протестувальників від вантажівок.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що передбачає збільшення чисельності армії та витрат на оборонний сектор. Чисельність Збройних сил Польщі збільшать до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні.

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