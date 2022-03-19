Польща вдвічі збільшить чисельність армії

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає збільшення чисельності армії та витрат на оборонний сектор.
Про це повідомляє польське видання Wiadomości.
Деталі
- Чисельність Збройних сил Польщі збільшать до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні. Нині їхня чисельність становить близько 150 тис. осіб.
- Витрати на оборону цього року становитимуть не менше 2,2% від ВВП, а з 2023 року буде збільшено до 3% ВВП.
- Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період. Передбачено також додаткові виплати військовослужбовцям.
- Польща запроваджує добровільну службу в резерві. Добровольці зможуть пройти 28-денну базову підготовку, а потім 11 місяців спеціальної підготовки. Рішення дозволить збільшити кількість кваліфікованих резервістів.
Обстановка
- Про можливу передачу ЗСУ польського парку винищувачів МіГ-29, на яких вміють літати наші пілоти, заговорили ще 6 березня.
- США дуже швидко дали "зелене світло" НАТО на постачання винищувачів України – заява Блінкена.
- Трохи раніше секретар РНБО Олексій Данилов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав можливою альтернативою, яка б могла замінити вимогу закрити небо над Україною.
- Загалом 15 країн, включаючи США, зараз надають Україні військову допомогу. Про це повідомив журналістам прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.
- Київ продовжує вимагати від НАТО закрити повітряний простір над нашою країною.