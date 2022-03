США дали зелене світло НАТО на постачання винищувачів Україні – заява Блінкена

США дає "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі Україні — про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у коментарі для програми Face The Nation на телеканалі CBS.

"Ми бачимо, що Путін продовжує посилювати свою агресію проти України. Це продовжується, і нам потрібно бути готовими" — сказав він.

Блінкен відповів на запитання, що робитиме США, якщо Польща, яка є членом НАТО, вирішить надати Україні винищувачі.

"Це (рішення – ред.) отримує "зелене світло". Власне, ми зараз обговорюємо з нашими польськими друзями, що ми можемо зробити, щоб задовольнити їхні потреби, і активно говоримо про це (надання винищувачів – ред.)", — сказав він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу із закликом надати військові винищувачі під час бесіди в Zoom.

. @SecBlinken : The U.S. має велику зелену освіту в NATO countries, якщо вони збираються на боротьбу бойових робіт на Ukraine, один день після President Zelensky made a plea to members of Congress at the during the saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe