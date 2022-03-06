РФ готувалася до розгону мітингів. У розбитій колоні були авто Росгвардії з кийками (фото)

У колоні розбитої техніки окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, палиць та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.
Про це в Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов.
Президент країни-окупанта очікував, що після того, як армія РФ зайде до міста, опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією.
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"Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план Путіна. Найбільше мене вразили не кинуті новенькі танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії", – написав Бутусов.
Він додав, що український народ кийками не розігнати, можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо.
Мирні українці виходять на мітинги проти окупантів
У містах, куди зайшли військові РФ, українці не мають наміру здаватися. Мирні жителі без зброї виходять проти російських окупантів і намагаються вигнати їх із міста.
- 5 березня в окупованому Бердянську вийшли на мітинг проти російських агресорів. Містяни розмахували українськими прапорами та скандували: "Україна понад усе!"
- Цього ж дня мітинг проти окупантів відбувся у Херсоні. Перелякані військові стали стріляти у повітря автоматними чергами, але херсонці не розійшлися.