В Украину едет президент, который публично унизил Путина – цель визита (фото, видео)

Джоко Видодо посетит Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Индонезии Джоко Видодо едет в Украину с рабочим визитом. Он уже сел на поезд в Перемышле. Позже политик посетит Москву. Цель визита – попытаться помочь в разрешении продовольственного кризиса, вызванного войной и ее последствиями. Накануне Видодо заявил, что Путина на саммите G20 в его стране не будет и не может быть.

Об этом Видодо сообщил на своей странице в Twitter.

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"Мы начали эту мирную миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче", – заявил глава государства.

Отметим, что Видодо планировал приехать в Украину до 12:00 29 июня. Позже он отправится в Москву. По словам президента, он запланировал визиты в Украину и Россию, чтобы попытаться помочь в разрешении продовольственного кризиса, вызванного войной и ее последствиями.

Санду неожиданно приехала в Киев

Президент Молдовы Майя Санду прибыла с неанонсированным визитом в Киев 27 июня. Информацию о визите и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили в администрации Санду.

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Санду посетила столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку, которые сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.

О намерении посетить Киев Майя Санду заявила еще 24 июня. По ее словам, визит планируется, но подробности она сообщит, когда будут подтверждены все необходимые моменты.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров тогда сказал, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности.