В Україну їде президент, який публічно принизив Путіна – мета візиту (фото, відео)

Джоко Відодо відвідає Київ. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Індонезії Джоко Відодо їде в Україну з робочим візитом. Він уже сів на поїзд у Перемишлі. Згодом лідер відвідає Москву. Мета візиту – спробувати допомогти у вирішенні продовольчої кризи, спричиненої війною та її наслідками. Напередодні Відодо заявив, що Путіна на саміті G20 у його країні не буде і не може бути.

Про це Відодо повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Ми розпочали цю мирну місію з добрими намірами. Сподіваюся, стане легше", – заявив глава держави.

Зазначимо, що Відодо планує приїхати в Україну до 12:00 29 червня. Пізніше він вирушить до Москви. За словами президента, він запланував візити до України та Росії, щоб спробувати допомогти у вирішенні продовольчої кризи, спричиненої війною та її наслідками.

Санду несподівано приїхала в Київ

Президент Молдови Мая Санду прибула з неанонсованим візитом у Київ 27 червня. Інформацію про візит та зустріч з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили в адміністрації Санду.

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Санду відвідала столичні передмістя – Бучу, Ірпінь та Бородянку, які сильно постраждали від російської агресії та воєнних злочинів.

Про намір відвідати Київ Мая Санду заявила ще 24 червня. За її словами, візит планується, але подробиці вона повідомить, коли буде підтверджено всі необхідні моменти.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров тоді сказав, що якщо цей візит відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме задля безпеки.