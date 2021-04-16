Пришло время для деэскалации конфликта: Байден о стягивании войск РФ на границе с Украиной

США озабоченны наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Об этом в своем видеообращении заявил президент США Джо Байден.

"Я дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что США продолжают поддерживать наших партнеров и союзников в Европе. Мы непоколебимы. И я выразил свою озабоченность насчет наращивания российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", – сказал Байден.

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По его словам, США уже подтвердили поддержку США суверенитета и целостности Украины.

"Теперь пришло время провести деэскалацию этого конфликта. Мы должны двигаться вперед, ведя вдумчивый диалог. США готовы конструктивно продолжать двигаться вперед в этом процессе", – добавил он.

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