Байден планирует отменить очередное решение Трампа – СМИ

В США при Трампе суверенитет Израиля над Голанскими высотами признавался безоговорочно, однако Байден с этим не согласен и намерен отменить решение предшественника

Голанские высоты принадлежали Сирии в период с 1944 по 1967 год, после чего Израиль завоевал их во время Шестидневной войны. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Администрация президента США Джо Байдена планирует отменить решение экс-президента Дональда Трампа от 2019 года по признанию израильского суверенитета на Голанских высотах.

Как сообщает издание Free Beacon, представитель Госдепа США сообщил, что под руководством Джо Байдена американские власти значительно более осторожно, чем при Трампе, подходят к вопросу о принадлежности Голанских высот.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Голанские высоты не принадлежат кому-либо, а контроль Израиля над этими территориями — "практический вопрос".

"Пока (Башар аль-Асад) находится у власти в Сирии, пока Иран сохраняет свое присутствие в Сирии, пока есть группы ополченцев, поддерживаемые Ираном, да и сам режим Асада, — все это представляет значительную угрозу безопасности Израиля, и с практической точки зрения контроль над Голанами остается действительно важным для безопасности Израиля", — заявил чиновник.

СМИ отмечают, что подобные заявления — серьезное отхождение от курса предыдущей администрации, которая безоговорочно признавала израильский суверенитет над территориями.

Спорная территория

Голанские высоты – спорные территории, лежащие на границе Израиля и Сирии. Их площадь, по нашим меркам, не очень большая – 1800 квадратных километров, что примерно сопоставимо с площадью крупного района в Украине. И за эти земли вот уже более полувека идет очень серьезная борьба на международном уровне.

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Если кратко, то основы нынешнего конфликта были заложены еще в 1923 году, когда Великобритания, которой после победы в Первой мировой войне достался мандат на управление территориями Палестины, передала часть земель (а именно Голанские высоты) в управление другому победителю – Франции. Которая опекалась, в том числе, и территориями, на которых позже возникала Сирия.

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В 1944 году Сирия провозгласила независимость, в ее состав вошли и Голанские высоты. В 1967 году в ходе "шестидневной войны", начавшейся с превентивного удара Израиля по коалиции арабских государств, израильтяне захватили эти территории. А в 1981-м Израиль единоличным решением распространил на эту территорию свою юрисдикцию. При этом международное сообщество аннексии не признало: в 1967 году Совбез ООН принял резолюцию №242, в которой призвал Тель-Авив вывести войска с оккупированных территорий, а в 81-м – резолюцию № 497, которой решение Израиля об аннексии признано недействительным и не имеющем международной юридической силы.

В 2008 году Генассамблея ООН своим решением призвала Израиль придерживаться обязательств и немедленно прекратить деятельность поселений на оккупированных территориях, в том числе Голанских высотах. Любопытно, что против этого решения проголосовало всего шесть государств. Помимо, разумеется, Израиля и таких экзотических стран, как Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру и Папау, против проголосовали также США.

Также напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.