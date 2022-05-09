Продолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина — Байден

Байден заявил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину, чтобы усиливать страдания Путина/Фото: коллаж: "Сегодня"

США продолжат укреплять Украину и дальше. Байден заверил Зеленского в жесткой поддержке нашей страны.

Об этом президент США написал в Twitter.

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"Сегодня я говорил с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Зеленским о нашем непоколебимом единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина", — написал Байден.

Мира, продиктованного Россией, не будет

После встречи лидеров стран "Большой семерки" канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на условиях России принимать нельзя.

"Ясно одно: мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут – и мы тоже", — отметил Шольц.

Кроме того, канцлер Германии не знает, сколько еще будет продолжаться война. В то же время, он убежден, что Украина выстоит.

"Свобода и безопасность восторжествуют – так же, как 77 лет назад свобода и безопасность восторжествовали над рабством, насилием и диктатурой. В этом и заключается наследие 8 мая", — подчеркнул он.

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