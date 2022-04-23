Битва за Донбасс: Зеленский будет диктовать условия, если Путин проиграет – прогнозы Запада

И Зеленский, и Путин не могут себе позволить проиграть битву за Донбасс / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

На фоне двухмесячного противостояния Украины российской агрессии западные эксперты занялись прогнозами, чем может закончиться битва за Донбасс.

В большинстве своем они склоняются к мнению, что на сегодня исход сражения сложно предугадать – обе стороны имеют потенциал для победы.

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Сайт "Сегодня" собрал мнения, как дальше могут развиваться события в Украине.

Битва в долгую

В Вашингтоне высокопоставленные чиновники говорят, что следующие четыре недели определят окончательный исход войны России в Украине. Дальнейшие последствия могут определить движение Европы на десятилетия вперед.

"Если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе перед г-ном Путиным встанет жесткий выбор: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на годы, или всерьез вести мирные переговоры", – пишет американская газета The New York Times.

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Первый вариант может означать общую мобилизацию в России и быть "политически рискованным" для хозяина Кремля. Пентагон верит, что при наличии необходимого оружия и сохранения высокого морального духа украинские военные могут не только остановить продвижение армии оккупантов, но и отбросить российских военных к своей границе.

Сохранить лицо

По мнению американской газеты USA Today, Путин сейчас старается получить хоть какую-то победу, чтобы иметь аргументы для будущих мирных переговоров или, по крайней мере, что бы сохранить лицо перед гражданами России в преддверии Дня победы 9 Мая. Поэтому он может удовлетвориться какой-то новой частью Донбасса, после захвата которой пойдет на переговоры с Киевом.

"В какой-то момент он решит, что ему достаточно востока, чтобы удовлетворить свое самолюбие. А затем он предложит прекращение огня и попытается оказать давление на украинцев, чтобы они согласились на замораживание конфликта с границами территории гораздо большей, чем контролировала Россия до начала войны", — говорит Фредерик Каган, директор проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства.

Мирное соглашение

Джеффри Сакс, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (США) в своем комментарии для американского телеканала CNN отметил, что для прекращения войны в Украине не обойтись без мирного соглашения с Россией.

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"Санкции являются важной частью стратегии США. Они вряд ли приведут к победе над Россией, но, скорее всего, повлекут за собой высокие издержки во всем мире. В лучшем случае они могут подтолкнуть Россию к мирному соглашению, и поэтому их следует использовать в сочетании с интенсивным стремлением к достижению мира путем переговоров. Все жесткие речи Байдена — об уходе Путина из власти, геноциде и военных преступлениях — не спасут Украину. Лучший шанс спасти Украину — это переговоры, которые привлекут внимание всего мира", – считает Джеффри Сакс.

Высокие ставки

Как пишет американское издание VOX, у обеих сторон есть довольно веские шансы на победу, для каждого главнокомандующего цель очень высока, однако в этой битве слишком многое зависит от непредсказуемого развития событий на поле боя.

"Чем успешнее будет война России на Донбассе, тем легче будет Путину представить ее гражданам России как победу. Чем больше территории он там контролирует, тем больше у него будет рычагов за столом переговоров — а это значит, что он сможет добиться от Зеленского более существенных уступок по таким вопросам, как членство в НАТО. Напротив, еще один унизительный российский крах может нанести серьезный ущерб стратегическому положению России. Мало того, что это сделало бы российские угрозы применения силы менее весомыми, это также может повысить шансы на политический бунт против Путина дома. И одновременно Зеленский получит доминирующую роль в мирных переговорах и сможет добиться условий, которые позволят обеспечить более значительную безопасность Украины и политическую интеграцию с Западом", – пишет VOX.

Ситуация на Донбассе